सोने-चांदी की कीमतों में आज क्यों देखने को मिली गिरावट?

सोना-चांदी की कीमतों में आज (16 जनवरी) बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज सुबह MCX पर शुरुआती कारोबार में सोना करीब 0.48 प्रतिशत टूट गया। सोने की कीमत में लगभग 690 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई और फरवरी फ्यूचर्स 1,42,434 रुपये पर आ गया। वहीं, चांदी में करीब 2 प्रतिशत यानी लगभग 4,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई और यह 2,85,676 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

डॉलर डॉलर मजबूत होने से दबाव में कीमती धातुएं आज सोने और चांदी की कीमतों पर सबसे बड़ा असर अमेरिकी डॉलर की मजबूती का दिखा है। इस हफ्ते डॉलर इंडेक्स करीब 0.20 प्रतिशत चढ़ा है और महीने में अब तक लगभग एक प्रतिशत मजबूत हुआ है। डॉलर के मजबूत होने से सोना और चांदी दूसरी करेंसी में महंगे हो जाते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग घटती है। इसी वजह से निवेशकों ने मुनाफावसूली की और कीमतों में गिरावट आई।

फेड रेट अमेरिकी आंकड़ों से फेड की दर कटौती की उम्मीद घटी अमेरिका से आए मजबूत आर्थिक आंकड़ों ने भी सोने-चांदी की कीमतों पर आज दबाव बनाया है। बेरोजगारी भत्ते के नए दावे उम्मीद से कम रहे, जिससे यह संकेत मिला कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी मजबूत है। इसके बाद फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में जल्दी कटौती की उम्मीद कम हो गई। जब ब्याज दरें ऊंची रहने की संभावना होती है, तो सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों की चमक कम हो जाती है।

