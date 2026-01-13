शेयर बाजार में आज सुबह-सुबह क्यों देखने को मिल रही गिरावट?  

भारतीय शेयर बाजार में आज (13 जनवरी) सुबह-सुबह ही बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स में थोड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन कुछ ही देर में सेंसेक्स 550 पॉइंट्स गिरकर 198.79 अंक की गिरावट के साथ 83,679.38 पर पहुंच गया। निफ्टी भी शुरुआती ऊंचाई से फिसलकर 25,750 के नीचे आ गया। शुरुआती कारोबार में निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे बाजार की दिशा जल्दी बदल गई और दबाव बढ़ गया।

#2 मुनाफावसूली और विदेशी बिकवाली का असर आज बाजार में गिरावट की बड़ी वजह मुनाफावसूली है। शुरुआती तेजी के बाद निवेशकों ने अलग-अलग सेक्टर्स में मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। इसके साथ ही, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने भी बाजार पर दबाव बनाया। बीते कई सत्रों से विदेशी फंड भारतीय शेयर बेच रहे हैं, जिससे बाजार में पूंजी का बाहर जाना जारी है। इस कारण निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा और खरीदारी की रफ्तार धीमी हो गई।

#2 रुपये की कमजोरी और वैश्विक चिंताएं रुपये में गिरावट ने भी बाजार की धारणा को नुकसान पहुंचाया है। डॉलर मजबूत होने और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से रुपया कमजोर हुआ, जिससे खासकर आयात पर निर्भर सेक्टर्स में दबाव बढ़ा। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता भी बनी हुई है। कुछ देशों के बीच व्यापार को लेकर सख्त फैसलों की आशंका से निवेशक सतर्क नजर आए और जोखिम लेने से बचते दिखे, जिससे बाजार में खरीदारी काफी कमजोर रही है।

