शुरुआती बढ़त के बाद शेयर बाजार में आज क्यों देखने को मिल रही गिरावट?

भारतीय शेयर बाजार में आज (6 नवंबर) सुबह की मामूली बढ़त के बाद दोपहर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। दिन के उच्चतम स्तर से लगभग 400 अंक गिरकर लगभग 11:30 बजे सेंसेक्स 83,422.11 पर आ गया। निफ्टी भी शुरुआती बढ़त गंवाकर 25,550 अंक से नीचे कारोबार कर रहा था, जो सत्र के शुरू में 25,679.15 अंक तक पहुंच गया था। शुरुआती जोश के बाद बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ता गया और निवेशकों की चिंता भी बढ़ी।

#1 विदेशी निवेशकों की बिकवाली से दबाव विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली से बाजार पर नकारात्मक असर देखने को मिला। विदेशी निवेशकों लगातार पांचवें कारोबारी दिन शेयर बेचे, जिससे बाजार की धारणा कमजोर हुई और निवेशकों का भरोसा घटा। विदेशी पूंजी के बाहर जाने से घरेलू निवेशक भी सतर्क हो गए। लगातार बिकवाली के कारण सेंसेक्स और निफ्टीनिफ्टी पर दबाव बना रहा। निवेशक फिलहाल नई खरीदारी से बचते दिखे, जिससे बाजार में स्थिरता और रौनक नहीं आ सकी।

#2 डॉलर की मजबूती का असर अमेरिकी डॉलर 5 महीने के उच्च स्तर पर बना हुआ है, जिससे भारतीय बाजार पर असर पड़ा है। डॉलर की मजबूती से धातु और निर्यात आधारित कंपनियों पर दबाव बढ़ा। मजबूत डॉलर से आयात महंगे हो जाते हैं और वस्तुओं की मांग घट जाती है। इससे निफ्टी मेटल इंडेक्स में 2 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। डॉलर की ऊंचाई आमतौर पर उभरते बाजारों की मुद्राओं पर भी नकारात्मक असर डालती है।