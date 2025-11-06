फिजिक्सवाला के संस्थापक अलख पांडे और प्रतीक बूब IPO से पहले ही बन गए अरबपति

पांडे और बूब की कंपनी में हिस्सेदारी 40.31 प्रतिशत है। उच्चतम मूल्य बैंड पर उनकी हिस्सेदारी का मूल्य 11,458 करोड़ रुपये या लगभग 1.29 अरब डॉलर (लगभग 115 अरब रुपये) है। मार्च, 2025 में फिजिक्सवाला ने शेयरधारकों को 35:1 बोनस शेयर जारी किए थे। बोनस से पहले जून, 2024 तक दोनों के पास 3 करोड़ शेयर थे, जो कंपनी में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर थे। इस IPO से उनकी वित्तीय स्थिति और मजबूत हुई है।

योजना

संस्थागत निवेशक और IPO योजना

वेस्टब्रिज, हॉर्नबिल कैपिटल और लाइटस्पीड फंड जैसी प्रमुख संस्थागत कंपनियों के पास फिजिक्सवाला में हिस्सेदारी है। कंपनी नए IPO से 3,100 करोड़ रुपये और बिक्री प्रस्ताव से 380 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है, जिससे उसके विकास और विस्तार में तेजी आएगी। IPO 11 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 13 नवंबर को बंद होगा। एंकर बुक 10 नवंबर को खुलेगी। यह फंड कंपनी के विस्तार और विकास में महत्वपूर्ण रूप से काम आएगा।