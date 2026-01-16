डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में क्यों लगातार देखने को मिल रही गिरावट?

डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में कमजोर हुआ है। आज (16 जनवरी) सुबह शुरुआती कारोबार में रुपया 10 पैसे टूटकर 90.44 के स्तर पर पहुंच गया। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 90.37 पर खुला था, लेकिन जल्द ही इसमें गिरावट देखी गई। पिछले कारोबारी दिन रुपया 90.34 पर बंद हुआ था। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और मजबूत डॉलर की वजह से रुपये पर दबाव बना हुआ है।

वजह मजबूत अमेरिकी डॉलर बना गिरावट की बड़ी वजह रुपये की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती मानी जा रही है। अमेरिका से आए मजबूत रोजगार आंकड़ों के बाद डॉलर छह हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। बेरोजगारी भत्ते के नए दावे उम्मीद से कम रहे, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत मिला। इससे यह धारणा बनी कि अमेरिकी फेड जल्द ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा। मजबूत डॉलर का असर उभरती बाजारों की मुद्राओं पर साफ दिख रहा है।

दबाव विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बढ़ा दबाव रुपये पर दबाव बढ़ने की एक और बड़ी वजह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की लगातार बिकवाली है। जनवरी महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने करीब 19,000 करोड़ रुपये की भारतीय इक्विटी बेच दी है। जब विदेशी निवेश बाहर जाता है, तो डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये पर दबाव पड़ता है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और शेयर बाजार का सकारात्मक माहौल रुपये की गिरावट को कुछ हद तक संभाल रहा है।

