आज क्यों रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई चांदी की कीमत? जानिए वजह

सोना-चांदी की कीमतों में लगातार तेज बढ़त देखने को मिल रही है। आज (20 जनवरी) चांदी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी कुछ समय के लिए 94.72 डॉलर (लगभग 8,600 रुपये) प्रति औंस तक पहुंची, जबकि सोना 4,670 डॉलर (करीब 4.25 लाख रुपये) प्रति औंस के करीब कारोबार करता दिखा। वैश्विक अनिश्चितता और राजनीतिक तनाव के बीच निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार मजबूती बनी हुई है।

ग्रीनलैंड विवाद ग्रीनलैंड विवाद से बढ़ी ट्रेड वॉर की चिंता सोने-चांदी की कीमतों में तेजी की बड़ी वजह अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ता तनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को लेकर बयान और यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी से ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है। इस अनिश्चित माहौल में निवेशक जोखिम वाले निवेश से दूरी बना रहे हैं। ऐसे समय में सोना और चांदी सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, इसलिए इनकी मांग बढ़ी और कीमतें ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं।

तनाव NATO सहयोगियों से तनाव और निवेशकों की चिंता अमेरिका और उसके NATO सहयोगियों के बीच बढ़ते मतभेदों ने भी बाजार में बेचैनी बढ़ाई है। निवेशकों को डर है कि अगर यूरोप ने कड़ा जवाब दिया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन (EU) के कड़े कदमों की बात कही है, जबकि जर्मनी संयम बरतने की सलाह दे रहा है। इस खींचतान के बीच निवेशक सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं, जिससे सोने और चांदी में खरीदारी बढ़ी और कीमतों को सहारा मिला।

