पैरामाउंट ने वार्नर ब्रदर्स पर क्यों किया मुकदमा? 

अमेरिका की मीडिया कंपनी पैरामाउंट ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यह मामला नेटफ्लिक्स के साथ वार्नर ब्रदर्स की 82.7 अरब डॉलर (लगभग 7,500 अरब रुपये) की डील से जुड़ा है। पैरामाउंट ने कोर्ट से इस डील की पूरी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। कंपनी का कहना है कि यह हाल के वर्षों की सबसे बड़ी मीडिया टेकओवर लड़ाइयों में से एक है, जिसका असर पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर पड़ सकता है।

वजह मुकदमा क्यों किया गया? पैरामाउंट का कहना है कि शेयरहोल्डर्स को पूरी पारदर्शिता मिलनी चाहिए। कंपनी खुद वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए 108.4 अरब डॉलर (लगभग 9,800 अरब रुपये) की ऑल-कैश बोली लगा चुकी है। पैरामाउंट चाहती है कि वार्नर बोर्ड यह साफ करे कि उसने नेटफ्लिक्स डील को क्यों बेहतर माना है। कंपनी का आरोप है कि केबल टीवी बिजनेस और कुल रणनीतिक वैल्यू से जुड़ी अहम जानकारियां साझा नहीं की गईं, जिससे निवेशकों को नुकसान हो सकता है।

पेशकश नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट की पेशकश में अंतर नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स के स्टूडियो और स्ट्रीमिंग एसेट्स, जैसे HBO और HBO मैक्स, को 82.7 अरब डॉलर में खरीदने का समझौता किया है। यह सौदा कैश और शेयर के मिश्रण पर आधारित है। वहीं, पैरामाउंट पूरी कंपनी को लगभग 108 अरब डॉलर में पूरी तरह कैश में खरीदना चाहता है। पैरामाउंट का दावा है कि उसकी पेशकश ज्यादा सुरक्षित है और शेयरहोल्डर्स के लिए ज्यादा स्पष्ट और भरोसेमंद विकल्प देती है।

