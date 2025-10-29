एनवीडिया ने नोकिया में क्यों किया करीब 90 अरब रुपये का निवेश?
क्या है खबर?
एनवीडिया ने नोकिया में 1 अरब डॉलर (करीब 90 अरब रुपये) का निवेश किया है और कंपनी में 2.9 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। इस सौदे के तहत नोकिया एनवीडिया को 6.01 डॉलर प्रति शेयर की दर से 16.6 करोड़ शेयर जारी करेगी। नोकिया अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित कंप्यूटरों से अपने 5G और 6G नेटवर्क को और तेज बनाएगी। इस खबर के बाद नोकिया के शेयरों में 21 प्रतिशत की तेजी आई, जो 2013 के बाद सबसे ज्यादा है।
वजह
एनवीडिया के निवेश की वजह और उद्देश्य
एनवीडिया का लक्ष्य नोकिया के साथ मिलकर वायरलेस नेटवर्क को AI तकनीक से बेहतर बनाना है। एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग ने कहा कि नोकिया के साथ यह साझेदारी दोनों कंपनियों के लिए तकनीकी क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगी। एनवीडिया अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर में नोकिया की डाटा सेंटर तकनीक का उपयोग करेगी। इससे एनवीडिया 6G नेटवर्क और AI आधारित संचार प्रणालियों के विकास में तेजी लाने की योजना बना रही है।
भविष्य
साझेदारी के अन्य पहलू और भविष्य की दिशा
नोकिया का लक्ष्य डाटा को यूजर्स के पास प्रोसेस करना है, ताकि संचार में देरी कम हो सके। ये दोनों कंपनियां मिलकर ऐसे उपकरण विकसित करेंगी जो AI और वायरलेस नेटवर्क को साथ जोड़ें। एनवीडिया भविष्य में OpenAI, वेव और रेवोलुट जैसी कंपनियों में भी निवेश करने जा रही है। नोकिया के CEO जस्टिन हॉटार्ड ने कहा कि यह सौदा किसी एक तक सीमित नहीं होगा और नवाचार को और तेज करेगा।