एनवीडिया ने नोकिया में 1 अरब डॉलर का निवेश किया है

एनवीडिया ने नोकिया में क्यों किया करीब 90 अरब रुपये का निवेश?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:36 pm Oct 29, 202505:36 pm

क्या है खबर?

एनवीडिया ने नोकिया में 1 अरब डॉलर (करीब 90 अरब रुपये) का निवेश किया है और कंपनी में 2.9 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। इस सौदे के तहत नोकिया एनवीडिया को 6.01 डॉलर प्रति शेयर की दर से 16.6 करोड़ शेयर जारी करेगी। नोकिया अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित कंप्यूटरों से अपने 5G और 6G नेटवर्क को और तेज बनाएगी। इस खबर के बाद नोकिया के शेयरों में 21 प्रतिशत की तेजी आई, जो 2013 के बाद सबसे ज्यादा है।