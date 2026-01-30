सोने-चांदी की कीमतों में अचानक क्यों आई भारी गिरावट? यहां जानिए वजह
क्या है खबर?
सोने-चांदी की कीमतों में बीते दिन (29 जनवरी) ट्रेडिंग सेशन के दौरान अचानक भारी गिरावट देखने को मिली। बाजार में तेज बिकवाली के चलते सोना करीब 6 प्रतिशत और चांदी लगभग 8 प्रतिशत तक टूट गई। बीते कुछ दिनों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद निवेशकों में घबराहट दिखी और मुनाफावसूली बढ़ गई। इसके चलते दोनों कीमती धातुएं अपने ऑल-टाइम हाई से तेजी से नीचे आ गईं और बाजार का माहौल पूरी तरह बदल गया।
डॉलर
मजबूत डॉलर और शेयर बाजार की कमजोरी
इस गिरावट की एक बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना माना जा रहा है। डॉलर में तेजी आने से सोने और चांदी जैसी डॉलर में कीमत वाली धातुएं महंगी हो जाती हैं, जिससे उनकी मांग घटती है। साथ ही अमेरिकी शेयर बाजार में आई कमजोरी का असर भी कीमती धातुओं पर पड़ा है। शेयरों में बिकवाली बढ़ने से निवेशकों ने दूसरे एसेट्स से भी पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे सोना और चांदी दबाव में आ गए।
मुनाफावसूली
तेज उछाल के बाद मुनाफावसूली का असर
सोने और चांदी में हाल के महीनों में बहुत तेज बढ़त देखने को मिली थी। जब कीमतें बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती हैं, तो कई निवेशक मुनाफा बुक करना शुरू कर देते हैं। यही स्थिति इस बार भी देखने को मिली। बड़ी तेजी के बाद निवेशकों ने सुरक्षित मुनाफा निकालने का फैसला किया, जिससे बिकवाली तेज हुई। इस मुनाफावसूली ने कीमतों को तेजी से नीचे धकेल दिया और गिरावट और गहरी हो गई।
अन्य
अन्य एसेट्स में दबाव का असर
शेयर बाजार में गिरावट और दूसरे एसेट्स में दबाव का असर भी सोने-चांदी पर साफ दिखा। जब बाजार में डर बढ़ता है, तो कई निवेशक नकदी जुटाने के लिए अलग-अलग निवेश बेचने लगते हैं। इससे सिर्फ शेयर ही नहीं, बल्कि कीमती धातुएं भी बिकवाली की चपेट में आ जाती हैं। यही वजह रही कि बीते दिन सोना और चांदी दोनों एक साथ टूटे और बाजार में अचानक इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है।