एलन मस्क ने अपना नेटफ्लिक्स सबस्क्रिप्शन क्यों किया रद्द?
क्या है खबर?
टेस्ला के CEO एलन मस्क ने नेटफ्लिक्स की सदस्यता रद्द कर दी है। उनका यह कदम नेटफ्लिक्स द्वारा निर्देशक हैमिश स्टील को काम पर रखने के बाद आया। स्टील पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या का मजाक उड़ाया था। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इशारा किया कि इसी विवादित और आपत्तिजनक कंटेंट की वजह से उन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन खत्म किया।
नाराजगी
अन्य लोगों ने भी जताई नाराजगी
मस्क और कई आलोचकों का कहना है कि स्टील का शो बच्चों के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रांस समर्थक संदेशों के साथ हिंसा का मजाक भी दिखाया गया है। इस वजह से माता-पिता और कई सार्वजनिक हस्तियों ने नाराजगी जताई। ऊर्जा विभाग के पूर्व वैज्ञानिक मैट वैन स्वोल ने भी अपनी नेटफ्लिक्स सदस्यता रद्द कर दी। उनका कहना है कि प्लेटफॉर्म ने ऐसा कंटेंट दिखाकर गलत संदेश दिया और चार्ली किर्क की हत्या का जश्न मनाया।
असर
अन्य प्रतिक्रिया और असर
मस्क ने वैन स्वोल के पोस्ट पर 'सेम' लिखकर अपना समर्थन जताया। यह दिखाता है कि वह ट्रांसजेंडर अधिकारों और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर पहले से ही कड़ा रुख रखते हैं। नेटफ्लिक्स ने अब तक इस पूरे विवाद पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। मस्क का यह फैसला न सिर्फ प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि परिवार और बच्चों के लिए सही कंटेंट की बहस को भी फिर से सामने ला रहा है।