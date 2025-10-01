एलन मस्क ने अपना नेटफ्लिक्स सबस्क्रिप्शन क्यों किया रद्द?

मस्क और कई आलोचकों का कहना है कि स्टील का शो बच्चों के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रांस समर्थक संदेशों के साथ हिंसा का मजाक भी दिखाया गया है। इस वजह से माता-पिता और कई सार्वजनिक हस्तियों ने नाराजगी जताई। ऊर्जा विभाग के पूर्व वैज्ञानिक मैट वैन स्वोल ने भी अपनी नेटफ्लिक्स सदस्यता रद्द कर दी। उनका कहना है कि प्लेटफॉर्म ने ऐसा कंटेंट दिखाकर गलत संदेश दिया और चार्ली किर्क की हत्या का जश्न मनाया।

असर

अन्य प्रतिक्रिया और असर

मस्क ने वैन स्वोल के पोस्ट पर 'सेम' लिखकर अपना समर्थन जताया। यह दिखाता है कि वह ट्रांसजेंडर अधिकारों और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर पहले से ही कड़ा रुख रखते हैं। नेटफ्लिक्स ने अब तक इस पूरे विवाद पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। मस्क का यह फैसला न सिर्फ प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि परिवार और बच्चों के लिए सही कंटेंट की बहस को भी फिर से सामने ला रहा है।