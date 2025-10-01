शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 715 अंक ऊपर

टॉप गेनर्स में आज टाटा मोटर्स, सम्मान कैपिटल और श्रीराम फाइनेंस ने क्रमशः 5.61 फीसदी, 5.42 फीसदी और 5.29 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वोडाफोन-आइडिया और KPIT टेक के शेयरों में भी क्रमशः 4.80 फीसदी और 4.04 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। दिल्लीवेरी, इंडियन बैंक, कमिंस, हिंदपेट्रो और पेट्रोनेट LNG क्रमशः 3.47 फीसदी, 1.83 फीसदी, 1.81 फीसदी, 1.64 फीसदी और 1.54 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत हुई कम

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.17 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.44 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।