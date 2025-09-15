खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से थोक महंगाई में उछाल, 2 महीने बाद हुई सकारात्मक 

कारण

इस कारण बढ़ी थोक महंगाई

उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "अगस्त में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, विनिर्माण, गैर-खाद्य पदार्थों, गैर-धात्विक खनिज उत्पादों और परिवहन उपकरणों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है।" थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में खाद्य वस्तुओं में अपस्फीति 3.06 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि जुलाई में यह 6.29 प्रतिशत थी। इस दौरान सब्जियों की कीमतों में भी तेजी देखी गई। अगस्त में सब्जियों में अपस्फीति 14.18 प्रतिशत रही।