कौन हैं झांग यिमिंग? मुकेश अंबानी को पछाड़ बने एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति

टिक-टॉक की मूल कंपनी बाइटडांस के संस्थापक झांग यिमिंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, झांग यिमिंग की कुल संपत्ति 92.8 अरब डॉलर (लगभग 8,800 अरब रुपये) पहुंच गई है। AI कारोबार में निवेशकों के बढ़ते भरोसे से उनकी संपत्ति में तेज बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ वह चीन के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं।

अंबानी-अडाणी अडाणी पहले स्थान पर यिमिंग के दूसरे स्थान पर पहुंचने के बाद अंबानी एशिया के अमीरों की सूची में तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार, अंबानी की कुल संपत्ति 86.9 अरब डॉलर (लगभग 8,300 अरब रुपये) है। वहीं गौतम अडाणी 117.4 अरब डॉलर (लगभग 11,200 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। बाइटडांस की बढ़ती वैल्यूएशन, टिक-टॉक की वैश्विक सफलता और AI कारोबार में तेज विस्तार से यिमिंग की संपत्ति बढ़ी है।

परिचय कौन हैं झांग यिमिंग? यिमिंग का जन्म चीन के फुजियान प्रांत में हुआ था। उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कई टेक कंपनियों में काम करने के बाद वर्ष 2012 में बीजिंग के एक छोटे अपार्टमेंट से बाइटडांस की शुरुआत की। उनका उद्देश्य AI की मदद से लोगों तक बेहतर और उपयोगी जानकारी पहुंचाना था। कंपनी का पहला बड़ा प्लेटफॉर्म टुटियाओ था, जिसने एल्गोरिदम के जरिए यूजर्स को उनकी पसंद का कंटेंट दिखाकर तेजी से लोकप्रियता हासिल की।

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पहचान टिक-टॉक ने दिलाई वैश्विक पहचान बाइटडांस को सबसे बड़ी सफलता टिक-टॉक से मिली, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीडियो प्लेटफॉर्म में शामिल है, जिसके 1 अरब से अधिक यूजर हैं। यिमिंग की अगुवाई में कंपनी ने गेमिंग, ई-कॉमर्स, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में विस्तार किया। उन्होंने 2021 में CEO और बाद में चेयरमैन का पद छोड़ दिया, लेकिन आज भी कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारकों में शामिल हैं। उनकी पहचान तकनीक और उत्पाद विकास पर फोकस रखने वाले उद्यमी के रूप में है।

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