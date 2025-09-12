शेयर बाजार: सेंसेक्स 355 अंक चढ़कर हुआ बंद, क्या है तेजी की वजह?

शेयर बाजार में आज (12 सितंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 355 अंक की बढ़त के साथ आज 81,904.70 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 108 अंक चढ़कर 25,114.00 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 53 अंक की बढ़त के साथ 16,430.05 अंक पर बंद हुआ।

गेनर्स लूजर्स ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स टॉप गेनर्स में आज भारत डायनामिक्स, मझगांव डॉक और सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने क्रमशः 4.90 फीसदी, 4.57 फीसदी और 4.23 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। नुवामा वेल्थ और HFCL के शेयरों में भी क्रमशः 4.20 फीसदी और 4.13 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। जुबिलेंट फूड, सोना BLW, पतंजलि फूड्स, बॉश और ओरेकल फाइनेंसियल सर्विसेज क्रमशः 2.91 फीसदी, 2.65 फीसदी, 2.12 फीसदी, 1.81 फीसदी और 1.73 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

वजह क्या है बाजार में तेजी की वजह? आज भारतीय शेयर बाजार में बढ़त के पीछे कई अहम वजहें रहीं। वैश्विक स्तर पर अगले सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के जल्द अंतिम रूप लेने के संकेत भी सकारात्मक रहे। कर सुधारों से अगली तिमाही में कंपनियों की आय बढ़ने की संभावना बनी। यूरोपीय संघ द्वारा रूस तेल पर भारत पर अमेरिकी टैरिफ प्रस्ताव अस्वीकार करने की खबर ने भी बाजार को मजबूत किया।