कौन हैं लैरी एलिसन, जो मस्क को पछाड़कर बने थे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति?
क्या है खबर?
ओरेकल के संस्थापक लैरी एलिसन 10 सितंबर को टेस्ला CEO एलन मस्क को पीछे छोड़ते हुए कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, लैरी एलिसन की संपत्ति 393 अरब डॉलर (लगभग 34,600 अरब रुपये) तक पहुंच गई। यह उछाल ओरेकल के शेयरों में 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़त से आया। हालांकि, कारोबार के अंत तक शेयरों में गिरावट आई और मस्क ने अपना खिताब फिर से हासिल कर लिया।
परिचय
लैरी एलिसन का परिचय
81 वर्षीय लैरी एलिसन तकनीकी दुनिया में पुराने और जाने-माने नाम हैं। उन्होंने 1977 में ओरेकल की सह-स्थापना की थी। 1990 के दशक में वह सिलिकॉन वैली के चर्चित व्यक्तित्वों में से एक बन गए। वह न केवल डाटाबेस साम्राज्य बनाने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी आलीशान जीवनशैली, निजी द्वीपों और नौकाओं के शौक के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 2014 तक ओरेकल के CEO के तौर पर काम किया और अब अध्यक्ष तथा मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं।
करियर
करियर और अन्य पहल
एलिसन की हालिया सफलता AI और क्लाउड सेवाओं की तेजी से आई है। ओरेकल का क्लाउड राजस्व इस साल 77 प्रतिशत बढ़कर 18 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वह राजनीति में भी सक्रिय हैं और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने मीडिया क्षेत्र में भी निवेश किया और हाल ही में पैरामाउंट के 70,505 करोड़ रुपये से अधिक के अधिग्रहण में भाग लिया। मस्क की संपत्ति टेस्ला के कमजोर प्रदर्शन से प्रभावित रही है।