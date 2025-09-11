यह उछाल ओरेकल के शेयरों में 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़त से आया

कौन हैं लैरी एलिसन, जो मस्क को पछाड़कर बने थे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:09 am Sep 11, 202511:09 am

क्या है खबर?

ओरेकल के संस्थापक लैरी एलिसन 10 सितंबर को टेस्ला CEO एलन मस्क को पीछे छोड़ते हुए कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, लैरी एलिसन की संपत्ति 393 अरब डॉलर (लगभग 34,600 अरब रुपये) तक पहुंच गई। यह उछाल ओरेकल के शेयरों में 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़त से आया। हालांकि, कारोबार के अंत तक शेयरों में गिरावट आई और मस्क ने अपना खिताब फिर से हासिल कर लिया।