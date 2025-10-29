कौन हैं कृति गोयल, जिन्हें एटसी ने बनाया कंपनी का नया CEO?

अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनी एटसी ने आज (29 अक्टूबर) कृति गोयल को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। वह जोश सिल्वरमैन की जगह लेंगी, जिन्होंने 8 साल से अधिक समय तक कंपनी का नेतृत्व किया। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब एटसी को मांग में कमी और बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। इस घोषणा के बाद बाजार पूर्व कारोबार में एटसी के शेयर करीब 5 प्रतिशत गिर गए।

परिचय कौन हैं कृति गोयल? गोयल वर्तमान में एटसी की अध्यक्ष और मुख्य विकास अधिकारी (CGO) हैं। इससे पहले वह डिपोप की CEO रह चुकी हैं और उन्होंने एटसी में 11 साल से अधिक समय तक विभिन्न पदों पर काम किया है। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में स्नातक की पढ़ाई की है। उनका अनुभव ई-कॉमर्स, प्रोडक्ट और ग्रोथ मैनेजमेंट में रहा है, जिससे उन्हें वैश्विक बाजार की गहरी समझ और रणनीतिक दृष्टिकोण मिला है।

बदलाव कंपनी में अन्य बदलाव और नई भूमिका की तैयारी गोयल 1 जनवरी, 2026 से CEO का पद संभालेंगी। मौजूदा CEO जोश सिल्वरमैन दिसंबर के अंत तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कंपनी से जुड़े रहेंगे। वर्तमान अध्यक्ष फ्रेड विल्सन भी अपने पद से हटेंगे। एटसी प्रबंधन को उम्मीद है कि गोयल के नेतृत्व में कंपनी नई रणनीतियों और विकास योजनाओं पर तेजी से काम करेगी और प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करेगी, जिससे बिक्री, नवाचार और बाजार विस्तार में सुधार होगा।