कौन हैं किम्बर्ली पॉवेल, जिनके साथ जेनसेन हुआंग के दूसरे अफेयर का आरोप?

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, 48 वर्षीय पॉवेल और 63 वर्षीय हुआंग को मार्च में कैलिफोर्निया के सैन होजे स्थित एक होटल में एनवीडिया सम्मेलन के दौरान करीब आते हुए कैमरे में कैद किया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हुआंग की सुरक्षा टीम ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को अलग कर दिया और उसे गोपनीयता समझौते का प्रस्ताव दिया।

हालांकि, अखबार ने खुद उस वीडियो को नहीं देखा है। इसलिए यह दावा स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं है।