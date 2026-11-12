कौन हैं किम्बर्ली पॉवेल, जिनके साथ जेनसेन हुआंग के दूसरे अफेयर का आरोप?
क्या है खबर?
दिग्गज चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग एक बार फिर विवादों में हैं। पहले एक कारोबारी महिला के साथ उनके कथित विवाहेतर संबंधों की खबर सामने आई थी। अब उन पर कंपनी की ही एक वरिष्ठ अधिकारी किम्बर्ली पॉवेल के साथ संबंध होने का आरोप लगा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पॉवेल एनवीडिया में हेल्थकेयर विभाग की उपाध्यक्ष हैं और सीधे हुआंग को रिपोर्ट करती हैं।
परिचय
कौन हैं किम्बर्ली पॉवेल?
किम्बर्ली पॉवेल एनवीडिया में हेल्थकेयर विभाग की उपाध्यक्ष हैं।
उन्होंने मैसाचुसेट्स स्थित नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई की है। इस दौरान उनका ध्यान कंप्यूटर इंजीनियरिंग पर भी था।
एनवीडिया से पहले उन्होंने प्लानर सिस्टम्स में काम किया, जहां वह मेडिकल डिस्प्ले से जुड़े उपकरणों के विकास और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालती थीं। उनका शुरुआती करियर तकनीक और चिकित्सा से जुड़े उपकरणों के क्षेत्र में रहा है।
करियर
2008 में एनवीडिया से जुड़ी थीं पॉवेल
पॉवेल साल 2008 में एनवीडिया से जुड़ी थीं।
कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, शुरुआत में उन्हें मेडिकल इमेजिंग उपकरणों में एनवीडिया के ग्राफिक्स प्रोसेसर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी मिली। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा और शोध से जुड़े कारोबार के साथ कई कार्यक्रमों का नेतृत्व किया।
लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, 2016 में उन्हें सीनियर डायरेक्टर बनाया गया और 2017 में वह हेल्थकेयर विभाग की उपाध्यक्ष बन गईं। फिलहाल वह कंपनी का वैश्विक हेल्थकेयर कारोबार संभालती हैं।
कथित संबंध
हुआंग के साथ कथित संबंध की क्या है कहानी?
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, 48 वर्षीय पॉवेल और 63 वर्षीय हुआंग को मार्च में कैलिफोर्निया के सैन होजे स्थित एक होटल में एनवीडिया सम्मेलन के दौरान करीब आते हुए कैमरे में कैद किया गया था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि हुआंग की सुरक्षा टीम ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को अलग कर दिया और उसे गोपनीयता समझौते का प्रस्ताव दिया।
हालांकि, अखबार ने खुद उस वीडियो को नहीं देखा है। इसलिए यह दावा स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं है।
जांच
एनवीडिया के बोर्ड ने शुरू की जांच
एनवीडिया की आचार संहिता कर्मचारियों को ऐसे निजी रिश्तों से बचने को कहती है, जिनसे उनके काम पर असर पड़ सकता है।
कंपनी का कहना है कि गलत काम की शिकायतों की तुरंत जांच की जाती है।
इस बीच, वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड हुआंग के संभावित उत्तराधिकारी तलाश रहा है और अंतरिम प्रमुख नियुक्त करने पर भी विचार कर रहा है। बोर्ड ने पहले एलिस हुआंग से जुड़े मामले की जांच शुरू की थी।