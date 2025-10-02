अल्थॉफ 2013 से माइक्रोसॉफ्ट के साथ हैं

कौन हैं जडसन अल्थॉफ, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट के वाणिज्यिक व्यवसाय का CEO किया गया नियुक्त?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:57 am Oct 02, 2025

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट ने बुधवार (1 अक्टूबर) को जडसन अल्थॉफ को अपने वाणिज्यिक व्यवसाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। अल्थॉफ अब सेल्स, मार्केटिंग और संचालन को एकीकृत करने वाले नए ढांचे का नेतृत्व करेंगे और टीम को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देंगे। माइक्रोसॉफ्ट के इस कदम का मुख्य उद्देश्य अपने वाणिज्यिक प्रयासों को बेहतर बनाना और विशेष रूप से क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित क्षेत्रों में कंपनी की वृद्धि को तेजी से बढ़ाना है।