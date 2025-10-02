कौन हैं जडसन अल्थॉफ, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट के वाणिज्यिक व्यवसाय का CEO किया गया नियुक्त?
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट ने बुधवार (1 अक्टूबर) को जडसन अल्थॉफ को अपने वाणिज्यिक व्यवसाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। अल्थॉफ अब सेल्स, मार्केटिंग और संचालन को एकीकृत करने वाले नए ढांचे का नेतृत्व करेंगे और टीम को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देंगे। माइक्रोसॉफ्ट के इस कदम का मुख्य उद्देश्य अपने वाणिज्यिक प्रयासों को बेहतर बनाना और विशेष रूप से क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित क्षेत्रों में कंपनी की वृद्धि को तेजी से बढ़ाना है।
परिचय
जडसन अल्थॉफ कौन हैं?
अल्थॉफ 2013 से माइक्रोसॉफ्ट के साथ हैं और पहले कार्यकारी उपाध्यक्ष व मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (CCO) थे। इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने मैकेनिकल और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। उनका करियर दो दशकों से अधिक समय से प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक विकास में रहा है। माइक्रोसॉफ्ट से पहले उन्होंने पहले ओरेकल और EMC में वरिष्ठ बिक्री नेतृत्व किया है। अल्थॉफ इकोलैब के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक और लेखा परीक्षा एवं वित्त समिति के सदस्य भी हैं।
पुनर्गठन
नई नेतृत्व टीम और पुनर्गठन
नई नियुक्ति के साथ अल्थॉफ वाणिज्यिक नेतृत्व टीम का नेतृत्व करेंगे। इस टीम में इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, संचालन और वित्त के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि अल्थॉफ ने वैश्विक ग्राहकों के साथ मजबूत साझेदारी और वाणिज्यिक क्लाउड राजस्व वृद्धि को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। कंपनी के CEO सत्य नडेला के अनुसार, यह पुनर्गठन तकनीकी टीमों को मुख्य कार्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा।