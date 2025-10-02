गूगल ने AI के कारण फिर की कर्मचारियों की छंटनी, इतने लोगों की गई नौकरी

छंटनी का असर मात्रात्मक यूजर अनुभव अनुसंधान और प्लेटफॉर्म एवं सेवा अनुभव टीमों पर पड़ा है। इन टीमों का काम डाटा और सर्वेक्षणों के माध्यम से यूजर्स के व्यवहार को समझना और उत्पाद विकास में मदद करना था। कुछ टीमों में कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी गई। गूगल ने AI में निवेश बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया और कर्मचारियों को दैनिक वर्कफ्लो में AI को गहराई से शामिल करने का निर्देश भी दिया।

प्रतिस्पर्धा

उद्योग में बदलाव और प्रतिस्पर्धा

गूगल अकेली कंपनी नहीं है, अन्य टेक दिग्गज भी कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई में 9,000 नौकरियों में कटौती की थी, जबकि मेटा ने 2023 से कई बार छंटनी की है। CEO सुंदर पिचई ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि गूगल को बढ़ते और अधिक कुशल होने की आवश्यकता है। कंपनी AI इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रही है ताकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसे प्रतिस्पर्धियों के साथ कदमताल बनाए रख सके।