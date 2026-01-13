कौन हैं डिना पॉवेल मैककॉर्मिक, जिन्हें मेटा ने प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन किया नियुक्त?
क्या है खबर?
टेक कंपनी मेटा ने अपनी शीर्ष लीडरशिप में बड़ा बदलाव करते हुए डिना पॉवेल मैककॉर्मिक को प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल कनेक्टिविटी में निवेश तेजी से बढ़ा रही है। डिना पॉवेल पहले भी मेटा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य रह चुकी हैं और कंपनी की लंबी अवधि की रणनीति से जुड़ी रही हैं।
परिचय
कौन हैं डिना पॉवेल मैककॉर्मिक?
डिना ग्लोबल फाइनेंस और पॉलिसी सेक्टर की बहुत ही जानी-मानी लीडर हैं। उन्हें आर्थिक विकास और नेतृत्व का 25 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में करीब 16 साल काम किया, जहां वह पार्टनर रहीं और सीनियर मैनेजमेंट टीम का हिस्सा बनीं। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल सॉवरेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कारोबार को संभाला और महिला उद्यमिता व छोटे कारोबार से जुड़े कई बड़े कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई।
जिम्मेदारी
मेटा में क्या जिम्मेदारी संभालेंगी?
प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन के तौर पर डिना मेटा की सीनियर मैनेजमेंट टीम में शामिल होंगी। वह कंपनी की ओवरऑल कॉर्पोरेट रणनीति और उसके क्रियान्वयन में मदद करेंगी। उनका फोकस डेटा सेंटर, एनर्जी सिस्टम और ग्लोबल नेटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर रहेगा। इसके अलावा, वह स्ट्रेटेजिक कैपिटल पार्टनरशिप बनाने और मेटा की लंबी अवधि की निवेश क्षमता को मजबूत करने पर भी काम करेंगी, जिससे कंपनी की वैश्विक स्थिति और भविष्य की तैयारी और मजबूत होगी।
अन्य
सरकारी अनुभव और अन्य अहम बातें
डिना का अनुभव सिर्फ प्राइवेट सेक्टर तक सीमित नहीं रहा है। वह दो अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में वरिष्ठ सरकारी पदों पर काम कर चुकी हैं। वह डोनाल्ड ट्रंप की डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहीं और इससे पहले जॉर्ज बुश के समय व्हाइट हाउस एडवाइजर और विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में काम किया। मेटा को अब उनके इस अनुभव से बड़ी रणनीतिक ताकत मिलने की उम्मीद है।