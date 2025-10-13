कौन हैं चंद्रशेखरन, जिनका टाटा ट्रस्ट्स ने नियम दरकिनार कर बढ़ाया कार्यकाल? 

कौन हैं चंद्रशेखरन, जिनका टाटा ट्रस्ट्स ने नियम दरकिनार कर बढ़ाया कार्यकाल?
क्या है खबर?
टाटा ट्रस्ट्स ने पहली बार समूह की सेवानिवृत्ति नीति को दरकिनार करते हुए टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन के लिए तीसरे कार्यकारी कार्यकाल को मंजूरी दे दी है। चंद्रशेखरन अपना दूसरा कार्यकाल (फरवरी, 2027) समाप्त होने तक 65 वर्ष के हो जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है, जब कोई कार्यकारी सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी सक्रिय भूमिका में रहेगा। आइये जानते हैं 2016 में टाटा संस के बोर्ड में शामिल हुए चंद्रशेखरन का अब तक करियर कैसा रहा।
प्रस्ताव
कहां हुई थी स्कूली शिक्षा
चंद्रशेखरन का जन्म 1963 में तमिलनाडु के मोहनुर में किसान परिवार में हुआ। सरकारी स्कूलों में अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कोयंबटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1987 में तिरुचिरापल्ली स्थित रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज (TCS) में एक ट्रेनी के तौर पर शामिल हुए। 2007 में TCS के मुख्य परिचालन अधिकारी और 2009 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने।
उपलब्धि
ऐसी रही हैं चंद्रशेखर की उपलब्धियां
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के वरिष्ठ अधिकारी चंद्रशेखरन अक्टूबर, 2016 में टाटा संस के बोर्ड में शामिल हुए और जनवरी, 2017 में अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल के दौरान समूह ने 5 वर्षों में राजस्व को लगभग दोगुना और शुद्ध लाभ और बाजार पूंजीकरण को तिगुना कर दिया। टाटा संस के निदेशक मंडल ने उन्हें एयर इंडिया के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास का कार्य भी सौंपा। उद्योग जगत में योगदान के लिए उन्हें 2022 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।