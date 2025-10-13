टाटा ट्रस्ट्स ने चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल को मंजूरी दी है (तस्वीर: एक्स/@TataCompanies)

कौन हैं चंद्रशेखरन, जिनका टाटा ट्रस्ट्स ने नियम दरकिनार कर बढ़ाया कार्यकाल?

क्या है खबर?

टाटा ट्रस्ट्स ने पहली बार समूह की सेवानिवृत्ति नीति को दरकिनार करते हुए टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन के लिए तीसरे कार्यकारी कार्यकाल को मंजूरी दे दी है। चंद्रशेखरन अपना दूसरा कार्यकाल (फरवरी, 2027) समाप्त होने तक 65 वर्ष के हो जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है, जब कोई कार्यकारी सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी सक्रिय भूमिका में रहेगा। आइये जानते हैं 2016 में टाटा संस के बोर्ड में शामिल हुए चंद्रशेखरन का अब तक करियर कैसा रहा।