टाटा कैपिटल के शेयर 1.2 फीसदी बढ़त के साथ सूचीबद्ध, धीमी रही शुरुआत 

टाटा कैपिटल के शेयर 1.2 फीसदी बढ़त के साथ सूचीबद्ध, धीमी रही शुरुआत
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी टाटा कैपिटल का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) सोमवार (13 अक्टूबर) को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 330 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुआ। यह इसके IPO मूल्य से 1.23 प्रतिशत अधिक है। 15,512 करोड़ रुपये के इस निर्गम का मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। शेयरों की लिस्टिंग के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.39 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
इस कारण धीमी मिली शुरुआत
2025 में भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO है, लेकिन इसे टाटा समूह में चल रही बोर्डरूम उथल-पुथल और इस साल उसके शेयरों में भारी गिरावट के बीच ठंडी प्रतिक्रिया मिली है। IPO की लिस्टिंग ग्रे मार्केट में उम्मीद से बेहतर रही, जहां शेयर बाजारों में इसकी शुरुआत सपाट रही थी। इससे पहले ब्रोकरेज फर्मों MK ग्लोबल और JM फाइनेंशियल ने इस शेयर पर 'एड' रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया।
टाटा कैपिटल के शेयर सूचीबद्ध
