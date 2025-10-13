टाटा कैपिटल का शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो गया है (तस्वीर: एक्स/@Jay_Matoliya)

टाटा कैपिटल के शेयर 1.2 फीसदी बढ़त के साथ सूचीबद्ध, धीमी रही शुरुआत

क्या है खबर?

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी टाटा कैपिटल का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) सोमवार (13 अक्टूबर) को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 330 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुआ। यह इसके IPO मूल्य से 1.23 प्रतिशत अधिक है। 15,512 करोड़ रुपये के इस निर्गम का मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। शेयरों की लिस्टिंग के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.39 लाख करोड़ रुपये हो गया है।