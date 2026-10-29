कौन हैं बहराम वकील? नोएल टाटा के बाद संभालेंगे ट्रेंट के चेयरमैन की जिम्मेदारी

नोएल वर्ष 1997 से ट्रेंट से जुड़े हुए हैं। उनके नेतृत्व में कारोबार ने कई उपलब्धियां हासिल कीं और बाजार में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की।

निदेशक मंडल ने कंपनी में उनके 29 साल के योगदान के लिए आभार जताया है। ट्रेंट ने टाटा समूह के प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश भी अपनाए हैं, जिनमें बोर्ड की संरचना, समितियों और निदेशकों के पद छोड़ने से जुड़े नियम शामिल हैं।

बहराम की नियुक्ति कंपनी में नेतृत्व परिवर्तन की इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।