कौन हैं बहराम वकील? नोएल टाटा के बाद संभालेंगे ट्रेंट के चेयरमैन की जिम्मेदारी
क्या है खबर?
टाटा समूह की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड में नेतृत्व बदलने जा रहा है। कंपनी ने बहराम वकील को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वह 12 नवंबर, 2026 से यह जिम्मेदारी संभालेंगे। मौजूदा चेयरमैन नोएल टाटा 11 नवंबर को कारोबारी समय समाप्त होने के बाद पद छोड़ देंगे। कंपनी ने उनके लंबे योगदान को देखते हुए उन्हें चेयरमैन एमेरिटस बनाने का फैसला किया है। इस बदलाव के बाद बहराम वकील कंपनी के बोर्ड का नेतृत्व करेंगे।
परिचय
कौन हैं बहराम वकील?
बहराम भारत के जाने-माने और अनुभवी वकीलों में शामिल हैं। वह प्रमुख कानूनी फर्म एजेडबी एंड पार्टनर्स के सह-संस्थापक हैं।
उन्होंने कानून के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है और कई अहम कारोबारी मामलों में विशेषज्ञता हासिल की है। उनके पास अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कानून में स्नातकोत्तर (LLM) की डिग्री है।
वह भारत और न्यूयॉर्क, दोनों जगह कानून की प्रैक्टिस करने के लिए योग्य हैं और कॉरपोरेट कानून के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं।
अनुभव
कानूनी और कारोबारी मामलों का है अनुभव
बहराम को कंपनियों के पुनर्गठन, दिवालियापन, बुनियादी ढांचे और परियोजना वित्त से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता हासिल है।
इन क्षेत्रों में कंपनियों के बड़े कारोबारी फैसलों, वित्तीय व्यवस्था और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दे शामिल होते हैं। एजेडबी एंड पार्टनर्स की स्थापना से उनका जुड़ाव उन्हें भारत के कॉरपोरेट कानून क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों में शामिल करता है।
अब ट्रेंट के चेयरमैन के रूप में वह कंपनी के बोर्ड का नेतृत्व करेंगे।
अनुभव
29 साल से ट्रेंट से जुड़े हैं नोएल टाटा
नोएल वर्ष 1997 से ट्रेंट से जुड़े हुए हैं। उनके नेतृत्व में कारोबार ने कई उपलब्धियां हासिल कीं और बाजार में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की।
निदेशक मंडल ने कंपनी में उनके 29 साल के योगदान के लिए आभार जताया है। ट्रेंट ने टाटा समूह के प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश भी अपनाए हैं, जिनमें बोर्ड की संरचना, समितियों और निदेशकों के पद छोड़ने से जुड़े नियम शामिल हैं।
बहराम की नियुक्ति कंपनी में नेतृत्व परिवर्तन की इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।