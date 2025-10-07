कौन हैं अमेरिकी कारोबारी डोनाल्ड ब्रेन, जिन्होंने ठगी के आरोपी अपने बेटे से तोड़ा रिश्ता?

अमेरिका के अरबपति कारोबारी डोनाल्ड ब्रेन ने अपने बेटे से नाता तोड़ लिया है। ब्रेन ने यह फैसला तब किया जब उनके बेटे डेविड पर फर्जी लग्जरी कार क्लब 'द बंकर' के जरिए निवेशकों से 20 लाख डॉलर (करीब 17 करोड़ रुपये) से ज्यादा की ठगी करने का आरोप लगा। डेविड पर कई मुकदमों में निवेशकों को भव्य जीवनशैली और महंगी कारों जैसी सुविधाओं का झूठा वादा करने का आरोप है, जबकि कोई क्लब या सदस्य अस्तित्व में नहीं थे।

परिचय कौन हैं डोनाल्ड ब्रेन? 33 वर्षीय डेविड के पिता डोनाल्ड ब्रेन अमेरिका के सबसे अमीर रियल एस्टेट टाइकून हैं, जिनकी संपत्ति लगभग 19 अरब डॉलर (लगभग 1,690 अरब रुपये) बताई जाती है। डेविड ने अपने पिता के करीबी होने का दावा करके निवेशकों को प्रभावित किया। परिवार का रिश्ता पहले भी पेचीदा रहा है। डेविड ने क्लब के लिए मार्क क्यूबन, लैरी एलिसन और अन्य प्रमुख हस्तियों को संस्थापक सदस्य बताया और प्रति माह करीब 13 लाख रुपये शुल्क लेने का दावा किया था।

मामला फर्जी क्लब और कानूनी मामला डेविड ने दावा किया कि क्लब में फेरारी, बुगाटी और पोर्श जैसी महंगी कारें और बढ़िया भोजन, वाइन, सिगार उपलब्ध होंगे। लॉस एंजिल्स टाइम्स के अनुसार, 'द बंकर' केवल डेविड के भव्य जीवन और निवेशकों को लुभाने के लिए बनाया गया दिखावा था। निवेशकों ने बताया कि यह योजना पूरी तरह झूठी थी। 2020 से 2022 के बीच कई निवेशकों ने बड़ी रकम निवेश की, लेकिन वास्तविक लाभ नहीं मिला और उन्हें भारी नुकसान हुआ।