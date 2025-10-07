एयरबस A320 ने बोइंग 737 को पीछे छोड़ा, सबसे अधिक आपूर्ति वाला जेट बना 

रिकॉर्ड

दोनों कंपनियों ने की इतने विमानों की डिलीवरी

बोइंग का दशकों पुराना रिकॉर्ड टूट गया, जब सऊदी अरब की विमानन कंपनी फ्लाइनास को रातों-रात एक जेट विमान की आपूर्ति की थी। बोइंग और एयरबस ने मिलकर 25,000 से अधिक ऐसे जेट विमानों की आपूर्ति की है, जिन्हें मूल रूप से बड़े केन्द्रों को आपूर्ति करने के लिए डिजाइन किया गया था। एयरबस कुल वार्षिक डिलीवरी के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी है। कंपनी अब अमेरिका और चीन में उत्पादन का विस्तार कर रही है।