एयरबस A320 ने बोइंग 737 को पीछे छोड़ा, सबसे अधिक आपूर्ति वाला जेट बना 

Oct 07, 2025
05:45 pm
यूरोप की विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने मंगलवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसने A320 विमानों ने बोइंग के 737 विमान को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही वह सबसे ज्यादा आपूर्ति किए जाने वाला जेटलाइनर बन गया है। 1988 में A320 की सेवा शुरू होने के बाद से अब तक 12,260 विमानों की आपूर्ति हो चुकी है। यह जानकारी ब्रिटेन की कंसल्टेंसी फर्म सीरियम के बेंचमार्क डाटा से मिली है।

बोइंग का दशकों पुराना रिकॉर्ड टूट गया, जब सऊदी अरब की विमानन कंपनी फ्लाइनास को रातों-रात एक जेट विमान की आपूर्ति की थी। बोइंग और एयरबस ने मिलकर 25,000 से अधिक ऐसे जेट विमानों की आपूर्ति की है, जिन्हें मूल रूप से बड़े केन्द्रों को आपूर्ति करने के लिए डिजाइन किया गया था। एयरबस कुल वार्षिक डिलीवरी के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी है। कंपनी अब अमेरिका और चीन में उत्पादन का विस्तार कर रही है।

A320 विमान को 1984 में उस समय लॉन्च किया गया था, जब कई लोग इसकी सफलता पर सवाल उठा रहे थे। फ्रांस के टूलूज में एयरबस इंजीनियर्स ने पहली बार विमान में फ्लाई-बाय-वायर कंप्यूटर नियंत्रण लागू करने का जोखिम उठाया। बोइंग ने अपने लोकप्रिय 737 के साथ नेरो-बॉडी वाले विमान उत्पादन के लिए मानक निर्धारित किया, जिसे पहली बार 1960 के दशक में पेश किया गया था, लेकिन 2018 और 2019 में घातक दुर्घटनाओं के बाद संकट में आ गया।