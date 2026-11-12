एनवीडिया में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं

जेनसेन हुआंग के बाद कौन बन सकता है एनवीडिया का CEO?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:04 pm Nov 12, 202605:04 pm

क्या है खबर?

एनवीडिया में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का बोर्ड जल्द बैठक कर CEO जेनसेन हुआंग के भविष्य पर चर्चा कर सकता है। बैठक में उन्हें पद से हटाने और उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपने जैसे विकल्पों पर विचार होने की संभावना है। हुआंग के कथित विवाहेतर संबंधों को लेकर उठे विवाद के बीच कंपनी के नेतृत्व पर सवाल खड़े हुए हैं।