बिकने के कगार पर पहुंची व्हर्लपूल, अमेरिकी कंपनी खरीदने को तैयार
क्या है खबर?
घरेलू उपकरण निर्माता व्हर्लपूल अब बिकने के कगार पर पहुंच गई है। ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म एडवेंट इंटरनेशनल इसमें नियंत्रणकारी हिस्सेदारी खरीदने के काफी करीब पहुंच चुकी है। इस महीने के आखिर तक दोनों कंपनियों के बीच बातचीत होने के बाद डील फाइनल होगी। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी निजी इक्विटी ग्रुप की व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन की भारतीय शाखा में 31 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर बातचीत चल रही है। सौदे को इस साल के अंत तक अंतिम रूप दिया जा सकता है।
हिस्सेदारी
कितनी हो जाएगी एडवेंट की कुल हिस्सेदारी?
भारतीय नियमों के अनुसार, पहले एडवेंट, व्हर्लपूल में 31 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगा, जिसके बाद उसे कंपनी के निवेशकों से और 26 फीसदी शेयर खरीदने का ऑफर देना होगा। अगर, ऑफर पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया तो कंपनी में एडवेंट की हिस्सेदारी बढ़कर 57 फीसदी हो जाएगी, जिसकी कुल कीमत वर्तमान बाजार मूल्य पर 9,682.88 करोड़ रुपये होगी। इसके बाद व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन की कंपनी में हिस्सेदारी एक चौथाई से भी कम रह जाएगी।
साझेदारी
इन कंपनियों को भी खरीद चुकी है एडवेंट
भारत के अप्लायंसेज सेगमेंट में 2015 के बाद से यह एडवेंट का तीसरा सौदा होगा। इससे पहले उसने क्रॉम्प्टन ग्रीव्स के कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल बिजनेस और यूरेका फोर्ब्स को अपने नाम किया है। दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और अन्य घरेलू उपकरण बनानो वाली कंपनी व्हर्लपूल इंडिया के लिए हिस्सेदारी बेचना जरूरी हो गया है। उसको साल 2022 में 1.5 अरब डॉलर (130 अरब रुपये) का घाटा हुआ। इसके बाद से कंपनी लागत कम करने की कोशिश में जुटी हुई है।