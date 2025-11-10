एडवेंट इंटरनेशनल भारत में व्हर्लपूल को खरीदने की तैयारी कर रही है (तस्वीर: एक्स/@wealthscopenews)

बिकने के कगार पर पहुंची व्हर्लपूल, अमेरिकी कंपनी खरीदने को तैयार

क्या है खबर?

घरेलू उपकरण निर्माता व्हर्लपूल अब बिकने के कगार पर पहुंच गई है। ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म एडवेंट इंटरनेशनल इसमें नियंत्रणकारी हिस्सेदारी खरीदने के काफी करीब पहुंच चुकी है। इस महीने के आखिर तक दोनों कंपनियों के बीच बातचीत होने के बाद डील फाइनल होगी। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी निजी इक्विटी ग्रुप की व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन की भारतीय शाखा में 31 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर बातचीत चल रही है। सौदे को इस साल के अंत तक अंतिम रूप दिया जा सकता है।