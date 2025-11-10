शेयर बाजार में 400 अंक चढ़ा सेंसेक्स, क्या है सुबह-सुबह तेजी की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज सुबह-सुबह ही बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार खुलने के कुछ देर बाद सेंसेक्स में लगभग 400 अंकों की तेजी दर्ज की गई। दोपहर करीब 12 बजे सेंसेक्स 83,653.22 पर था, जो 436.94 अंक ऊपर रहा। वहीं, निफ्टी 135.40 अंक की बढ़त के साथ 25,627.70 पर पहुंच गया। एशियन पेंट्स, टीसीएस और कोल इंडिया जैसे शेयरों में 2 प्रतिशत तक का उछाल देखने को मिला।

#1 वैश्विक संकेतों से सुधरी बाजार की धारणा एशियाई बाजारों में तेजी और अमेरिकी सरकारी बंद के संभावित अंत को लेकर आशावाद के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। दक्षिण कोरिया, जापान और हांगकांग के बाजारों में भी बढ़त देखी गई, जिससे वैश्विक निवेश धारणा में सुधार हुआ। अमेरिकी बाजारों के सकारात्मक रुख का असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा। IT शेयरों में मजबूती से निफ्टी IT इंडेक्स में करीब 2 प्रतिशत की बढ़त हुई, जिससे समग्र बाजार में सकारात्मक और स्थिर माहौल बना।

#2 विदेशी निवेश और अपग्रेडिंग से मिला सहारा लंबे समय से जारी बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों की ओर से फिर से खरीदारी देखने को मिली। इससे बाजार को मजबूत सहारा मिला और निवेशकों का भरोसा लौटा, जिससे कारोबारी माहौल और स्थिर हुआ। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और बेहतर आर्थिक स्थिरता को देखते हुए किया गया अपग्रेड भी बाजार की तेजी का एक बड़ा कारण रहा, जिसने निवेशकों की उम्मीदों को और बल दिया।