पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड EMI में से कौनसा चुनें? जानिए इनमें क्या है अंतर
क्या है खबर?
आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़े तो सबसे आसान 2 विकल्प- पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड EMI दिखाई देते हैं। दोनों में ब्याज दर के साथ-साथ कुछ और भी अंतर हैं। ऐसे में दोनों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है, वरना आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड EMI में से आपके लिए सही कौनसा है।
अंतर
ये हैं दोनों विकल्पों में अंतर
आमतौर पर क्रेडिट कार्ड की EMI की तुलना में कम वार्षिक ब्याज दर होती है। लोन में आपको एक निश्चित ब्याज दर, एक निश्चित अवधि और बिना बदले EMI मिलती है। इसलिए, लोन पर कुल ब्याज को नियंत्रित करना आसान होता है। क्रेडिट कार्ड की EMI पूरा कर्जा चुकाते समय सुविधाजनक लग सकती है, लेकिन प्रोसेसिंग शुल्क, क्रेडिट लिमिट और देय तिथि चूकने पर अधिक शुल्क लगने के जोखिम को जोड़ने पर काफी महंगा पड़ता है।
चुनाव
दोनों में से ऐसे करें चुनाव
बड़े खर्चों और कर्जा चुकाने के लिए 2-5 साल की लंबी अवधि का चुनाव करने पर पर्सनल लोन आमतौर पर सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसकी ब्याज दर कम होती है और योजना निश्चित होती है। छोटी खरीदारी और कम समय 3-24 महीने के लिए प्रमोशनल कार्ड EMI का विकल्प ठीक हो सकता है। आपको यकीन हो कि आप समय पर भुगतान कर देंगे। कार्ड से भुगतान में जितना लंबा समय लेंगे, वो उतना ही ज्यादा महंगा बनता जाएगा।