पैसों की जरूरत पूरा करने के लिए पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड EMI अच्छे विकल्प हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड EMI में से कौनसा चुनें? जानिए इनमें क्या है अंतर

क्या है खबर?

आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़े तो सबसे आसान 2 विकल्प- पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड EMI दिखाई देते हैं। दोनों में ब्याज दर के साथ-साथ कुछ और भी अंतर हैं। ऐसे में दोनों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है, वरना आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड EMI में से आपके लिए सही कौनसा है।