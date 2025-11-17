RBI ने पेयू को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी दी है (तस्वीर: पेयू)

RBI ने पेयू को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में दी मंजूरी, कर सकेंगे ऑनलाइन-ऑफलाइन लेन-देन

क्या है खबर?

पेयू को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। यह अनुमोदन भुगतान एवं निपटान सिस्टम अधिनियम के अंतर्गत ऑनलाइन, ऑफलाइन और सीमा-पार लेन-देन को कवर करता है। यह पेयू को डिजिटल और भौतिक माध्यमों से भुगतान स्वीकृति और निपटान के साथ-साथ सीमा-पार भुगतान करने और प्राप्ति को एकीकृत करने की अनुमति देता है। इस ढांचे में व्यापारियों को शामिल करना, लेन-देन को रूट करना जैसी गतिविधियां शामिल हैं।