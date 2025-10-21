बैंक FD और डाकघर स्कीम्स में से किसमें करें निवेश? दोनों में ये हैं अंतर  

पोस्ट ऑफिस स्कीम क्या होती हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम? सरकार द्वारा समर्थित पोस्ट ऑफिस स्कीम जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) और मासिक आय योजनाएं सरकार द्वारा गारंटीकृत होती हैं। दूसरे शब्दों में डिफॉल्ट के मामले में ये लगभग जोखिम-मुक्त होती हैं। आपकी मूल राशि सुरक्षित रहती है और अधिकांशतः आपके रिटर्न भी निश्चित या सरकार द्वारा नियंत्रित दरों पर मिलता है। डाकघर स्कीम्स पुराने निवेशकों के लिए 100 प्रतिशत गारंटी हैं, जो एक आसान निवेश विकल्प चाहते हैं।

FD क्या है FD निवेश विकल्प? बैंक FD भी एक सुरक्षित विकल्प है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सामान्यतः सुरक्षित होते हैं और जमा बीमा एंव ऋण गारंटी निगम (DICGC) की ओर से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का बीमा किया जाता है। इसलिए, बैंक के संकट में होने पर भी आपकी प्रारंभिक राशि बीमित राशि तक सुरक्षित रहती है। अधिकांश डाकघर स्कीम्स की तुलना में बैंक FD अवधि और समयपूर्व निकासी सुविधा के मामले में भी लचीले होते हैं।