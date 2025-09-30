जीवन बीमा और टर्म प्लान में से कौनसा विकल्प सही? जानिए इनमें क्या है अंतर 

इस दौर में हर कोई अपने परिवार का वित्तीय भविष्य सुरक्षित करने के बारे में सोचता है। इसके लिए वह बीमा का विकल्प चुनता है, ताकि उसके जाने के बाद परिवारजनों को पैसों की मुसीबत न झेलनी पड़ी। इसके लिए उन्हें जीवन बीमा और टर्म बीमा के विकल्प मिलते हैं, लेकिन किसी एक को चुनने से पहले आपको इनके बीच अंतर पता होना जरूरी है। आइये जानते हैं दोनों बीमा विकल्पों में आपके लिए कौनसा सही है।

जीवन बीमा क्या है जीवन बीमा? जीवन बीमा वित्तीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह आपको अपने जीवनकाल में और उसके बाद भी अपने वित्त को सुरक्षित रखने में मदद करता है। अगर, बीमाधारक की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को पैसे मिलते हैं। दूसरी तरफ अगर, पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो बीमाकर्ता को पैसा वापस मिल जाता है, जिस पर ब्याज सहित अच्छा रिटर्न मिलता है। इसे कई लोग एक तरह का लॉन्ग-टर्म इंवेस्टमेंट और सिक्योरिटी प्लान मानते हैं।

टर्म बीमा टर्म बीमा प्लान क्या है? टर्म बीमा प्लान एक वित्तीय उत्पाद है, जो एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि प्रदान करता है। पॉलिसीधारक को इस कवर के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यह कम प्रीमियम में बेहतर कवरेज प्रदान करता है, जिसमें केवल बीमा कवरेज मिलता है। इसके तहत बीमाधारक की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को तय राशि मिलती है, लेकिन अगर पॉलिसी की अवधि पूरी हो गई है और बीमाकर्ता जिंदा है तो कोई रिटर्न नहीं मिलता।

अंतर दोनों बीमा प्लान में क्या है अंतर? दोनों में अंतर की बात करें तो जीवन बीमा मौत होने और जीवित रहते हुए दोनों स्थितियों को कवर करता है। इसकी अवधि 5-30 साल के बीच होती है और अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है। इसमें मैच्योरिटी पर अच्छा लाभ मिलता है, लेकिन आपको तय अवधि तक प्रीमियम भरना पड़ता है। दूसरी तरफ टर्म प्लान केवल मृत्यु होने पर ही लाभ देता है। यह प्लान 10-35 सालों के लिए आता है और इसके लिए कम प्रीमियम देना होता है।