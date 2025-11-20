FD और RD दोनों की भरोसेमंद निवेश विकल्प हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

FD या RD में से किसमें निवेश करना फायदेमंद? जानिए क्या है दोनों में अंतर

क्या है खबर?

भविष्य के लिए हर कोई पहले से ही बचत योजनाओं में निवेश शुरू कर देता है। इसके लिए तरह-तरह के विकल्प मौजूद हैं, जो बेहतर रिर्टन की पेशकश करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रेकरिंग डिपॉजिट (RD) भी निवेशकों के बीच भरोसेमंद विकल्प हैं। दोनों ही आसान, सुरक्षित और निश्चित रिटर्न के साथ आते हैं, लेकिन आपके मन में सवाल खड़ा हो सकता है कि दोनों में आपके लिए कौनसा सही है। आइये समझते हैं दोनों में क्या अंतर है।