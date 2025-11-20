FD या RD में से किसमें निवेश करना फायदेमंद? जानिए क्या है दोनों में अंतर
भविष्य के लिए हर कोई पहले से ही बचत योजनाओं में निवेश शुरू कर देता है। इसके लिए तरह-तरह के विकल्प मौजूद हैं, जो बेहतर रिर्टन की पेशकश करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रेकरिंग डिपॉजिट (RD) भी निवेशकों के बीच भरोसेमंद विकल्प हैं। दोनों ही आसान, सुरक्षित और निश्चित रिटर्न के साथ आते हैं, लेकिन आपके मन में सवाल खड़ा हो सकता है कि दोनों में आपके लिए कौनसा सही है। आइये समझते हैं दोनों में क्या अंतर है।
अंतर
क्या है FD और RD?
फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा निवेश है, जिसमें आप एक निश्चित अवधि के लिए एकमुश्त राशि जमा करते हैं। यह अवधि 1 से लेकर 10 साल हो सकती है। इस दौरान बैंक इस पैसे को लॉक कर देता है और आपको निश्चित ब्याज देता है। रेकरिंग डिपॉजिट या आवर्ती जमा एक ऐसा निवेश है, जिसमें आप शुरुआत में एकमुश्त राशि नहीं लगाते। बल्कि, आप एक निश्चित अवधि के लिए हर महीने एक छोटी, निश्चित राशि जमा करते हैं।
फायदा
किसमें मिलेगा ज्यादा फायदा?
ब्याज दर के हिसाब से देखें तो FD पर RD से ज्यादा ब्याज मिलता है। इस कारण इस पर मिलने वाला रिर्टन भी ज्यादा होता है। ऐसे में इस विकल्प में निवेश करना फायदेमंद हैं, बशर्ते आप एक साथ पैसा लगा सकते हैं। अगर, आप वेतनभोगी हैं या आपके पास निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है तो RD आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। दोनों की निवेश विकल्पों में मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने पर जुर्माना देना होगा।