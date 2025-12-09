FD में फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट का विकल्प मिलता है

फिक्स्ड या फ्लोटिंग FD में से कौनसी फायदेमंद? निवेश करने से पहले कर लें विचार

क्या है खबर?

अगर, आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सोच-विचार करना जरूरी है। हर बैंक अलग-अलग ब्याज दर और अवधि पेश करती हैं। कई बैंक फिक्स्ड रेट पर FD का ऑफर करते हैं, वहीं कई फ्लोटिंग रेट देती हैं। ऐसे में अगर आपको दोनों विकल्पों के बारे में पहले से पता नहीं है तो चुनना मुश्किल होगा। आइये जानते हैं दोनों ब्याज दर विकल्पों में से आपके लिए कौन फायदेमंद हैं।