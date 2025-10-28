मल्टी-कैप या फ्लेक्सी-कैप म्यूचुअल फंड में से क्या सही? जानिए कहां करें निवेश 

मल्टी-कैप फंड अपनी राशि को विभिन्न बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी-संबंधित शेयरों के पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं। इसलिए, मल्टी-कैप फंड में लार्ज-कैप, स्मॉल-कैप और मिड-कैप कंपनियों में निवेश किया जाता है। यह आपकी जोखिम सहनशीलता के अनुरूप एक अच्छा विकल्प है। फ्लेक्सी-कैप फंड किसी भी बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों में निवेश करता है। इस स्कीम की कुल संपत्ति का कम से कम 65 फीसदी इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश किया जाता है।

चयन

दोनों में से कौनसा विकल्प सही?

रिटर्न के लिहाज से मल्टी-कैप फंड फ्लेक्सी-कैप से बेहतर होते हैं, लेकिन इसमें लार्ज-कैप स्कीम से ज्यादा जोखिम होती है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त हैं, जो ज्यादा मुनाफे के बदले ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार हैं। इसमें आपको कम से कम 5-7 साल के लंबे निवेश की आवश्यकता होगी। दूसरी तरफ फ्लेक्सी-कैप फंड छोटे निवेशकों के लिए सही है, जो कम जोखिम के साथ ज्यादा रिर्टन पा सकते हैं। इसमें 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं।