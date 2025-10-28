चीन में इस साल अरबपतियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

चीन में अरबपतियों की संख्या पहुंची सर्वकालिक उच्चतम स्तर, जानिए कौन है सबसे ऊपर

क्या है खबर?

हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की चीन के अरबपतियों की सूची में रिकॉर्ड 1,434 व्यक्तियों ने जगह बनाई, जिनमें से प्रत्येक की कुल संपत्ति कम से कम 5 अरब युआन (6,200 करोड़ रुपये) है। यह पिछले वर्ष के 340 व्यक्तियों की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस हिसाब से यहां हर दिन 3 नए अरबपति पैदा हुए हैं। पिछले एक साल में चीन में अति-धनवान व्यक्तियों की संख्या में यह वृद्धि शेयर बाजार में तेजी के कारण रही है।