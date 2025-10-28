LOADING...
चीन में अरबपतियों की संख्या पहुंची सर्वकालिक उच्चतम स्तर, जानिए कौन है सबसे ऊपर 
चीन में इस साल अरबपतियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 28, 2025
04:18 pm
क्या है खबर?

हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की चीन के अरबपतियों की सूची में रिकॉर्ड 1,434 व्यक्तियों ने जगह बनाई, जिनमें से प्रत्येक की कुल संपत्ति कम से कम 5 अरब युआन (6,200 करोड़ रुपये) है। यह पिछले वर्ष के 340 व्यक्तियों की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस हिसाब से यहां हर दिन 3 नए अरबपति पैदा हुए हैं। पिछले एक साल में चीन में अति-धनवान व्यक्तियों की संख्या में यह वृद्धि शेयर बाजार में तेजी के कारण रही है।

शीर्ष 

ये हैं सबसे धनी व्यक्ति

2024 में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति झोंग शानशान इस साल फिर से नंबर एक स्थान पर पहुंच गए, क्योंकि उनकी संपत्ति 56 प्रतिशत बढ़कर 530 अरब युआन (करीब 6,500 अरब रुपये) हो गई। चीन के सबसे बड़े बोतलबंद पानी उत्पादक नोंगफू स्प्रिंग के मालिक 71 वर्षीय शानशान चौथी बार अमीरों की सूची में शीर्ष पर हैं। टिक-टॉक की मालिक बाइटडांस के संस्थापक झांग यिमिंग 470 अरब युआन (करीब 5,800 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर आ गए।

वजह 

इस कारण बढ़े अरबपति 

हुरुन के अध्यक्ष और मुख्य शोधकर्ता रूपर्ट हूगेवेर्फ ने कहा, "कई लोगों को आश्चर्य हुआ है कि इस साल हुरुन की अमीरों की सूची में शामिल लोगों की संख्या सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिसका मुख्य कारण शेयर बाजारों में आई तेजी है।" उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए चेहरों के उभरने और बढ़ते निर्यात ने अरबपतियों के क्लब के विस्तार को बढ़ावा दिया है। बता दें, अरबपतियों की इस सूची की 1999 में शुरुआत हुई थी।