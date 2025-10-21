शेयर बाजार में आज कब होगी दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग? जानिए इसका महत्व

नए हिंदू वित्तीय वर्ष संवत 2082 की शुरुआत के अवसर पर शेयर बाजार में BSE, NSE और MCX आज (21 अक्टूबर) विशेष दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेंगे। यह परंपरा सालों से चली आ रही है और निवेशकों के लिए शुभ मानी जाती है। मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान खरीदार और विक्रेता पारंपरिक नियमों के अनुसार लेन-देन करेंगे। यह अवसर निवेशकों को नई वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बाजार में भाग लेने और शुभ निवेश करने का मौका देता है।

समय मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र का समय और प्री-ओपन भारतीय शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र 1 घंटे का होगा, जो दोपहर 01:45 बजे से 02:45 बजे तक चलेगा। इसके पहले BSE और NSE में दोपहर 01:30 बजे से प्री-ओपन सत्र रखा गया है। कमोडिटी बाजार MCX और NCDEX भी उसी समय विशेष ट्रेडिंग आयोजित करेंगे। MCX का प्री-ओपन सत्र दोपहर 01:30 से 01:44 बजे तक रहेगा और इसके बाद 01:45 बजे से 02:45 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग होगी।

कमोडिटी कमोडिटी और शेयर बाजार की जानकारी NCDEX भी प्री-ट्रेड सत्र दोपहर 01:30 बजे से शुरू करेगा और 01:45 बजे से 02:45 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। 22 अक्टूबर को MCX सुबह के सत्र के लिए बंद रहेगा और शाम के सत्र के लिए फिर खुलेगा, जबकि NCDEX पूरा दिन अवकाश रहेगा। 23 अक्टूबर से दोनों एक्सचेंज सामान्य व्यापारिक संचालन फिर से शुरू करेंगे। निवेशक इस अवसर का उपयोग दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं।