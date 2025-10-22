क्रेडिट कार्ड का उपयोग आपको कब नहीं करना चाहिए?

आजकल लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आम हो गया है। रेस्टोरेंट बिल, यात्रा बुकिंग, जिम सदस्यता या वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी सेवाओं के लिए लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, हर स्थिति में इसका उपयोग सही नहीं होता। विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में कार्ड का इस्तेमाल करने से वित्तीय परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किस समय क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना सुरक्षित और किस समय असुरक्षित है।

#1 क्रेडिट सीमा का जरुर दें ध्यान अगर आप अपनी क्रेडिट सीमा के बहुत करीब हैं, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना अनुशंसित नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कुल क्रेडिट सीमा 5 लाख रुपये है और आप पहले ही 4.5 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं, तो नई खरीदारी से पहले मौजूदा बकाया राशि का भुगतान करना बेहतर होता है। ऐसा न करने पर क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है। इसलिए सीमा के करीब होने पर कार्ड का इस्तेमाल टालना ही सुरक्षित विकल्प है।

#2 नकद निकालना और पूर्ण भुगतान न करना क्रेडिट कार्ड से ATM से नकद निकालना हमेशा हानिकारक होता है। इसके अलावा, अगर आप मासिक बिल की पूरी राशि समय पर चुकाने में सक्षम नहीं हैं, तो कार्ड का इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। केवल न्यूनतम राशि चुकाना भी अनुशंसित नहीं है। इससे उच्च ब्याज दर लागू हो सकती है और आपका कर्ज बढ़ सकता है। ऐसे में नकद निकालने और पूरी राशि न चुकाने जैसी परिस्थितियों में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल टालना चाहिए।