अक्टूबर में रिकॉर्ड लेनेदेन की तरफ बढ़ रहा UPI, जानिए अब तक कितना हुआ 

अक्टूबर में रिकॉर्ड लेनेदेन की तरफ बढ़ रहा UPI, जानिए अब तक कितना हुआ
क्या है खबर?
वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में बदलाव के कारण दिवाली पर शॉपिंग में हुए इजाफे के कारण यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से डिजिटल भुगतान में अक्टूबर के दौरान जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, UPI लेनदेन का औसत दैनिक मूल्य सितम्बर की तुलना में 13 प्रतिशत बढ़कर 94,000 करोड़ रुपये हो गया है। यह आंकड़ा मई के 81,000 करोड़ रुपये और सितंबर के 83,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
लेनदेन की संख्या
दिवाली के दिन बनाया नया रिकॉर्ड
त्योहारी सीजन के दौरान यह बढ़त UPI के लिए पिछले कुछ सालों में देखी गई सबसे अधिक मासिक वृद्धि है, जो देश में सभी डिजिटल लेनदेन का 85 प्रतिशत है। दैनिक लेनदेन की मात्रा कई बार नई ऊंचाइयों को छू गई। दिवाली की पूर्व संध्या पर UPI लेनदेन की संख्या रिकॉर्ड 74 करोड़ तक पहुंच गई। औसत दैनिक कारोबार 69.5 करोड़ तक पहुंच गया, जो सितंबर के 65.4 करोड़ के पिछले रिकॉर्ड से 6 प्रतिशत से अधिक है।
भुगतान
दैनिक लेनदेन ने भी बनाया रिकॉर्ड
UPI ने महीने के दौरान 6 बार 1 लाख करोड़ रुपये के दैनिक लेनदेन मूल्य को पार कर लिया, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 3 दिन का था। इस वृद्धि के कारण यह पेमेंट सिस्टम अक्टूबर में बड़े अंतर से उच्चतम आंकड़ा दर्ज कर सकता है, हालांकि अंतिम दिनों में इसमें गिरावट देखी जा सकती है। मासिक लेनदेन मूल्य पहली बार 28 लाख करोड़ रुपये को पार करने की ओर अग्रसर है। वर्तमान रिकॉर्ड 25 लाख करोड़ रुपये का है।