अक्टूबर में रिकॉर्ड लेनेदेन की तरफ बढ़ रहा UPI, जानिए अब तक कितना हुआ 

अक्टूबर में UPI से भुगतान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की ओर बढ़ रहा है

क्या है खबर?

वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में बदलाव के कारण दिवाली पर शॉपिंग में हुए इजाफे के कारण यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से डिजिटल भुगतान में अक्टूबर के दौरान जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, UPI लेनदेन का औसत दैनिक मूल्य सितम्बर की तुलना में 13 प्रतिशत बढ़कर 94,000 करोड़ रुपये हो गया है। यह आंकड़ा मई के 81,000 करोड़ रुपये और सितंबर के 83,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है।