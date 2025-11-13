LOADING...
क्रेडिट कार्ड पर खर्चा करने के लिए लिमिट तय होती है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

कब बढ़ानी चाहिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट? जानिए इसके फायदे-नुकसान 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 13, 2025
08:20 am
क्या है खबर?

बदलती जीवनशैली के साथ क्रेडिट कार्ड लोगाें की जरूरत बन गया है। यह आपको शॉपिंग और बिलों के भुगतान के लिए पैसों की कमी की चिंता को दूर करता है। इन कार्ड्स की क्रेडिट लिमिट होती है, लेकिन कई बार यह कम पड़ने लगती है। इस समस्या को लिमिट बढ़ाकर दूर किया जा सकता है, लेकिन इसमें जल्दबाजी आपको कर्ज में डुबो सकती है। आप भी लिमिट बढ़ाने की सोच रहे हैं तो जान लें इसका सही समय क्या होगा।

स्थिति

ऐसे स्थितियों में बढ़ा सकते हैं लिमिट

अगर, हाल ही में आपका वेतन बढ़ा है या आने वाले दिनों में वृद्धि की उम्मीद है तो आप लिमिट बढ़ाने के बारे सोच सकते हैं। आय बढ़ने पर खर्च भी ज्यादा होता है और ज्यादा लिमिट इसको संतुलन में रखने में मदद करती है। बार-बार आप कार्ड की क्रेडिट लिमिट को पार कर रहे हैं तो आप इसे बढ़ाने की सोच सकते हैं। कार्ड जारीकर्ता आपकी लेनदेन हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर और इनकम को देखते हुए लिमिट बढ़ा सकती है।

फायदा-नुकसान 

लिमिट बढ़ाने के फायदे-नुकसान 

बढ़ी हुई लिमिट आपको लोन और अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त करने, अधिक रिवॉर्ड प्वाइंट, बड़ी खरीदारी करने और संकट के समय पैसों की जरूरत को पूरा करने में मदद करती है। दूसरी तरफ आपने गलत समय पर लिमिट बढ़ाई तो इसका नुकसान हो सकता है। ज्यादा क्रेडिट लिमिट का एक बड़ा नुकसान यह है कि इससे ज्यादा कर्ज लेने की संभावना बढ़ जाती है। आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इसके बिल का भुगतान करना मुश्किल हो सकता है।