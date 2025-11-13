क्रेडिट कार्ड पर खर्चा करने के लिए लिमिट तय होती है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

कब बढ़ानी चाहिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट? जानिए इसके फायदे-नुकसान

क्या है खबर?

बदलती जीवनशैली के साथ क्रेडिट कार्ड लोगाें की जरूरत बन गया है। यह आपको शॉपिंग और बिलों के भुगतान के लिए पैसों की कमी की चिंता को दूर करता है। इन कार्ड्स की क्रेडिट लिमिट होती है, लेकिन कई बार यह कम पड़ने लगती है। इस समस्या को लिमिट बढ़ाकर दूर किया जा सकता है, लेकिन इसमें जल्दबाजी आपको कर्ज में डुबो सकती है। आप भी लिमिट बढ़ाने की सोच रहे हैं तो जान लें इसका सही समय क्या होगा।