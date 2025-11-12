क्या है NPS में खाता खुलवाने का तरीका? यहां जानिए पूरा तरीका
क्या है खबर?
सेवानिवृत्ती के बाद वित्तीय जरूरतों का प्रबंधन करने के लिए लोग राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में निवेश करते हैं। इसमें लंबे समय तक निवेश कर अच्छा रिर्टन पा सकते हैं। इसमें 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाला कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। कई लोग इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि शुरुआत कैसे करें? आइये जानते हैं कि इस पेंशन स्कीम में खाता खुलवाने का तरीका क्या है।
ऑनलाइन
अकाउंट खुलवाने का ऑनलाइन तरीका
आप घर बैठे ऑनलाइन NPS अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसियाें (CAMS, केफिन टेक्नोलॉजिज और प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज) की वेबसाइट पर जाना होगा। इनमें से किसी एक वेबसाइट पर जाकर आपको मोबाइल नंबर, पैन नंबर और ईमेल ID दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपको मोबाइल पर मिला OTP दर्ज करने पर स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) मोबाइल और ईमेल पर मिल जाएगा। इस तरह आपका NPS अकाउंट खुल चुका है और आप निवेश शुरू कर सकते हैं।
ऑफलाइन
ऑफलाइन इस तरह से खुलेगा खाता
ऑफलाइन NPS अकाउंट खोलने के लिए आपको अपने नजदीकी प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (PoP) को तलाश करना होगा। ये बैंक, पोस्ट ऑफिस और सरकारी कार्यालय हो सकते हैं। आप PoP सूची पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। PoP पहुंचने के बाद आपको KYC करानी होगी। इसके बाद 500 रुपये जमा करके अकाउंट खोल सकते हैं। बता दें कि यह अकाउंट नंबर स्थायी होता है और नौकरी बदलने पर कोई असर नहीं पड़ता।