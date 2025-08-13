म्यूचुअल फंड से कब निकालना चाहिए पैसा? जानिए कब है इसका सही समय
क्या है खबर?
म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिये लाखों लोगों निवेश कर रहे हैं। अलग-अलग वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में इसका बड़ा महत्व है। कई बार जोखिम आपको निवेश से बाहर निकलने के लिए भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। कम लोगों को पता होता है कि म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश को कब निकलना सही होगा। आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि इसका सही समय कब है।
लक्ष्य
क्या हासिल हो गया वित्तीय लक्ष्य?
वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति: आप शिक्षा या रिटारयरमेंट जैसी जरूरतों को पूरा करने के अपने वित्तीय लक्ष्य के निकट हैं और तगड़ा रिटर्न पा चुके हैं तो पैसा निकालने पर विचार कर सकते हैं। आप कम जोखिम या फिक्स्ड इनकम वाले माध्यम में निवेश कर सकते हैं। खराब प्रदर्शन: आपका फंड लंबे समय तक लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है तो उससे बाहर निकलना ही समझदारी होगा। इसकी बेहतर प्रदर्शन करने वाले फंड में निवेश पर विचार कर सकते हैं।
बदलाव
बदलाव होने पर अपना सकते हैं यह रास्ता
बड़ा बदलाव: कई बार फंड हाउस अपनी स्कीम में बड़ा बदलाव करता है। अगर, ये बदलाव आपके निवेश के लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं और जोखिम बढ़ाते हैं तो पैसा निकाल लेना बेहतर होगा। फंड मैनेजर में बदलाव: फंड मैनेजर के किए बदलाव आपकी जरूरत के हिसाब से सही नहीं है तो भी बाहर निकलने का रास्ता अपना सकते हैं। जरूरत: आपातकालीन स्थिति में पैसे की जरूरत के लिए उधार लेने की बजाय फंड से पैसा निकालना समझदारी है।