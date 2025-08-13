IKEA ने दिल्ली में यहां खोला अपना पहला स्टोर, 2,000 से अधिक उत्पाद खरीद सकेंगे ग्राहक
क्या है खबर?
स्वीडन की फर्नीचर कंपनी IKEA ने उत्तर भारत में अपने विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली में पहला स्टोर खोला है। यह लॉन्च कंपनी की सर्व-चैनल रणनीति का अहम हिस्सा है और मार्च, 2024 में NCR में ऑनलाइन शुरुआत के बाद हुआ है। IKEA का यह कदम ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं का प्रत्यक्ष अनुभव देने के साथ ही डिजिटल और ऑफलाइन खरीदारी को एक साथ लाने का नया अवसर प्रदान करता है।
आउटलेट
पैसिफिक मॉल में 15,000 वर्ग फुट का आउटलेट
नया स्टोर पश्चिमी दिल्ली के टैगोर गार्डन स्थित पैसिफिक मॉल में खोला गया है, जो 15,000 वर्ग फुट में फैला है। यहां 2,000 से अधिक होम फर्नीचर और डेकोर उत्पाद प्रदर्शित हैं, जिनमें से करीब 800 तुरंत खरीदकर ले जाए जा सकते हैं। स्टोर में डिजिटल प्लानिंग टूल, इंटीरियर डिजाइन सलाह सेवाएं और IKEA का लोकप्रिय स्वीडिश कैफे भी उपलब्ध है। बड़े सामान के लिए होम डिलीवरी का विकल्प भी मौजूद है।
योजनाएं
कंपनी की विस्तार और रणनीति योजनाएं
IKEA इंडिया के नए CEO पैट्रिक एंटोनी ने बताया कि कंपनी देश में नए टचपॉइंट्स तेजी से जोड़ रही है और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बना रही है। 'एक क्लिक, 30 मिनट दूरी' रणनीति के तहत ई-कॉमर्स, बड़े प्रारूप वाले स्टोर, छोटे शहरों के आउटलेट और विशेष प्लान व ऑर्डर पॉइंट शामिल हैं। गुरुग्राम और नोएडा में 2 बड़े फुल-फॉर्मेट स्टोर निर्माणाधीन हैं, जिससे दिल्ली-NCR में IKEA की मौजूदगी और मजबूत होगी।
अन्य
स्थानीय सोर्सिंग और दीर्घकालिक लक्ष्य
पूर्व CEO सुजैन पुल्वरर ने बताया कि IKEA का लक्ष्य भारत में स्थानीय सोर्सिंग 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना है। कंपनी सामर्थ्य, स्थिरता और रोजगार पर ध्यान दे रही है। टिकाऊ कच्चे माल का स्थानीय तंत्र बनाने में समय लगेगा, लेकिन यह भारत के लिए सही दिशा है। एंटोनी ने कहा कि दिल्ली, देश के सबसे बड़े घरेलू फर्नीचर बाजारों में से एक बन सकती है और आने वाले वर्षों में IKEA के शीर्ष भारतीय बाजारों में शामिल होगी।