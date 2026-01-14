पर्सनल लोन पर टॉप-अप भी पड़ सकता है महंगा, जानिए कब लेना सही 

पर्सनल लोन पर टॉप-अप कई बार नुकसानदायक भी हो सकता है

क्या है खबर?

जब आपको अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता होती है तो पर्सनल लोन टॉप-अप को अक्सर सबसे सरल समाधान माना जाता है। आपके पास पहले से ही लोन है, आप समय पर भुगतान कर रहे हैं और बैंक न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ आपको और लोन देने को तैयार है। पैसा 1-2 दिन या कभी-कभी इससे जल्दी आपके खाते में आ सकता है। यह काफी सुविधाजनक है, लेकिन इससे कुछ जोखिम भी जुड़े हैं। आइये जानते हैं टॉप-अप लोन कब फायदेमंद है।