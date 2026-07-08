छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों को राहत पैकेज में क्या-क्या देगी माइक्रोसॉफ्ट?

फैसला

बदलते कारोबार के बीच लिया गया फैसला

माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि बदलती तकनीक और कारोबार की जरूरतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कंपनी इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े ढांचे और नई तकनीकों में बड़े स्तर पर निवेश कर रही है। इसी रणनीति के तहत खर्च कम करने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए कई विभागों में बदलाव किए जा रहे हैं, जिनका असर हजारों कर्मचारियों पर पड़ा है और आगे भी ऐसे बदलाव जारी रह सकते हैं।