छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों को राहत पैकेज में क्या-क्या देगी माइक्रोसॉफ्ट?
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट ने दुनियाभर में करीब 4,800 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है। यह कंपनी के कुल कर्मचारियों का लगभग 2.1 प्रतिशत है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों के लिए राहत पैकेज की भी घोषणा की है। इस पैकेज में सेवा अवधि और पद के आधार पर कई तरह की आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य लाभ दिए जाएंगे, ताकि नौकरी जाने के बाद कर्मचारियों को कुछ समय तक आर्थिक और सामाजिक सहारा मिल सके।
भुगतान
सेवा अवधि के हिसाब से मिलेगा भुगतान
रिपोर्ट के अनुसार, छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और पद के अनुसार सेवरेंस पे दिया जाएगा। कई कर्मचारियों को अधिकतम 39 सप्ताह तक का मूल वेतन मिल सकता है। कंपनी के अलग-अलग स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भुगतान का तरीका अलग रखा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अलग मुआवजा योजना भी तैयार की गई है, जिसका लाभ पात्र कर्मचारियों को कंपनी के तय नियमों और शर्तों के अनुसार मिलेगा।
बीमा
स्टॉक और स्वास्थ्य बीमा का भी मिलेगा लाभ
आर्थिक सहायता के अलावा योग्य कर्मचारियों को कुछ समय तक कंपनी के शेयरों से जुड़े लाभ भी मिलते रहेंगे। इसके साथ ही छह महीने तक स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी जारी रहेगी। जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अतिरिक्त अवधि तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने का विकल्प भी चुन सकेंगे। कंपनी का कहना है कि यह व्यवस्था कर्मचारियों को नई नौकरी मिलने तक राहत देने और आर्थिक दबाव कम करने के उद्देश्य से की गई है।
फैसला
बदलते कारोबार के बीच लिया गया फैसला
माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि बदलती तकनीक और कारोबार की जरूरतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कंपनी इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े ढांचे और नई तकनीकों में बड़े स्तर पर निवेश कर रही है। इसी रणनीति के तहत खर्च कम करने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए कई विभागों में बदलाव किए जा रहे हैं, जिनका असर हजारों कर्मचारियों पर पड़ा है और आगे भी ऐसे बदलाव जारी रह सकते हैं।