माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स समेत अन्य विभागों से करेगी 4,800 कर्मचारियों छंटनी

माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स समेत अन्य विभागों से करेगी 4,800 कर्मचारियों छंटनी, क्या AI है वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:52 am Jul 07, 202608:52 am

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सबसे बड़े बदलावों में से एक के तहत 4,800 कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह कंपनी के कुल वैश्विक कर्मचारियों का करीब 2 प्रतिशत हिस्सा है। इसका सबसे ज्यादा असर एक्सबॉक्स गेमिंग डिवीजन पर पड़ेगा। कंपनी का कहना है कि यह कदम भविष्य की जरूरतों के हिसाब से कारोबार को अधिक मजबूत और बेहतर बनाने के लिए उठाया जा रहा है। इससे कई टीमों का ढांचा भी बदला जाएगा।