सही गोल्ड लोन चुनने के लिए क्या रखें ध्यान? कर्जा चुकाना हो जाएगा आसान
क्या है खबर?
आपात स्थिति के लिए पैसों की जरूरत आन पड़ने पर लोग गोल्ड लोन का विकल्प चुनते हैं। इसके लिए सही वित्तीय संस्थान का चयन करना महत्वपूर्ण होता है। सही गोल्ड लोन प्रदाता का चयन यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आपको सही शर्तें, प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें और गिरवी रखे गए सोने के लिए सुरक्षित भंडारण मिले। ऐसे में चुनाव करते समय कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइये जानते हैं सही गोल्ड लोन का चयन कैसे करें।
गोल्ड लोन
क्या होता है गोल्ड लोन?
गोल्ड लोन एक सुरक्षित लोन है, जिसमें आप वित्तीय संस्थान से धन हासिल करने के लिए अपने सोने के आभूषण को गिरवी रखते हैं। लोन की राशि आमतौर पर सोने के मौजूदा बाजार मूल्य का एक प्रतिशत होती है, जिसे लोन-टू-वैल्यू अनुपात के रूप में जाना जाता है। यह कम दस्तावेजों पर फटाफट मिल जाता है और इसमें कर्जा चुकाने के कई विकल्प भी मिलते हैं। इनका उपयोग इलाज, शिक्षा खर्च या अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जाता है।
चयन
इन बातों का रखें ध्यान
गोल्ड लोन लेने पर विचार करते समय विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों की तुलना करना सबसे जरूरी है। इससे लोन की कुल लागत में काफी कमी आ सकती है, जिससे यह समय के साथ और अधिक किफायती हो जाएगा। ज्यादा लोन-टू-वैल्यू अनुपात आपको सोने पर ज्यादा लोन राशि दिला सकते हैं, लेकिन इसके साथ सख्त शर्तें आ सकती हैं। इसके अलावा आपके हिसाब से पुनर्भुगतान विकल्प प्रदान करने वाली संस्था का चयन करें।