ऐपल और माइक्रोसॉफ्ट का पूंजीकरण 3.50 लाख अरब रुपये के पार, शेयरों में भी उछाल

क्या है खबर?

ऐपल और माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में मंगलवार (28 अक्टूबर) बढ़त देखने को मिली है। इससे दोनों कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 4,000 अरब डॉलर (करीब 3.52 लाख अरब रुपये) के पार पहुंच गया। इसके बावजूद दोनों कंपनियां अभी भी एनवीडिया से पीछे हैं, जो 4,600 अरब डॉलर (करीब 4.08 लाख अरब रुपये) से ज्यादा के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट ने इससे पहले जुलाई में 4,000 अरब डॉलर का आंकड़ा छुआ था।