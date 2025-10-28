LOADING...
ऐपल और माइक्रोसॉफ्ट का पूंजीकरण 3.50 लाख अरब रुपये के पार, शेयरों में भी उछाल 
लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 28, 2025
08:20 pm
क्या है खबर?

ऐपल और माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में मंगलवार (28 अक्टूबर) बढ़त देखने को मिली है। इससे दोनों कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 4,000 अरब डॉलर (करीब 3.52 लाख अरब रुपये) के पार पहुंच गया। इसके बावजूद दोनों कंपनियां अभी भी एनवीडिया से पीछे हैं, जो 4,600 अरब डॉलर (करीब 4.08 लाख अरब रुपये) से ज्यादा के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट ने इससे पहले जुलाई में 4,000 अरब डॉलर का आंकड़ा छुआ था।

वजह 

इस कारण शेयरों को मिली बढ़त

OpenAI के लाभकारी व्यवसाय में 27 फीसदी की हिस्सेदारी को अंतिम रूप दिए जाने की खबर के बाद माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में लगभग 3 फीसदी चढ़ गए। इससे उसके पूंजीकरण में भी वृद्धि हुई है। कंपनी 2019 से ChatGPT निर्माता का समर्थन कर रही है। दूसरी तरफ ऐपल ने यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल की है, जब 9 सितंबर को लॉन्च हुए आईफोन 17 मॉडल को शानदार प्रतिक्रिया मिलने के बाद शेयरों में लगभग 13 फीसदी की वृद्धि हुई।

वृद्धि 

3 महीनों में कितनी हुई शेयरों में वृद्धि?

पिछले तीन महीनों में ऐपल के शेयरों में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी गुरुवार को अपनी चौथी तिमाही की वित्तीय आय की घोषणा करेगी। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में पिछले 3 महीनों में 6 फीसदी का उछाल आया है और बुधवार को अपनी आय की घोषणा करेगी। जेपी मॉर्गन के विश्लेषक समिक चटर्जी ने ऐपल के शेयर को खरीदने के बराबर रेटिंग दी है और अपना मूल्य लक्ष्य बढ़ाकर 290 डॉलर (करीब 25,500 रुपये)/शेयर कर दिया।