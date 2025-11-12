शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 595 अंक ऊपर

टॉप गेनर्स में आज बायोकॉन, मैक्स फाइनेंसियल और BSE लिमिटेड ने क्रमशः 5.40 फीसदी, 5.09 फीसदी और 4.96 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अडाणी एंटरप्राइज और इंड्सलैंड बैंक के शेयरों में भी क्रमशः 4.78 फीसदी और 4.78 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। PI इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर, प्रेस्टिज एस्टेट, अशोक लेलैंड और वरुण बेवरेजेज क्रमशः 5.23 फीसदी, 3.29 फीसदी, 3.26 फीसदी, 2.40 फीसदी और 2.40 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत हुई कम

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.23 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.55 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।