रुपे और वीजा कार्ड में क्या है अंतर? जानिए दोनों में से कौनसा सही विकल्प
क्या है खबर?
देश में कैशलेस लेनदेन का चलन बढ़ने के कारण डिजिटल भुगतान में हर साल इजाफा देखने को मिल रहा है। कार्ड के जरिए भुगतान भी कैशलेस मोड में किए जा रहे हैं। जब नया कार्ड चुनने की बात आती है तो लोग रुपे और वीजा कार्ड के बीच उलझ जाते हैं। ऐसे में चुनाव करने से पहले दोनों के बीच का अंतर पता होना जरूरी है। आइए जानते हैं दोनों कार्ड्स में से आपके लिए बेहतर कौन-सा है।
अंतर
दोनों कार्ड की ये हैं खासियत
वीजा कार्ड के माध्यम से भारत के साथ-साथ दुनियाभर में भुगतान किया जा सकता है। इस कारण प्रोसेसिंग फीस रुपे कार्ड से ज्यादा होती है। दूसरी तरफ रुपे कार्ड के जरिए केवल भारत में ही भुगतान किये जा सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट्स पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। देश में ही भुगतान सुविधा होने के कारण इसकी प्रोसेसिंग फीस अन्य कार्ड से कम होती है, लेकिन लेनदेन की स्पीड वीजा और अन्य भुगतान नेटवर्क से ज्यादा होती है।
बेहतर
कौनसा बेहतर विकल्प?
दोनों में से आपके लिए कौनसा सही विकल्प है तो इसका जवाब आपके इस्तेमाल और जरूरत पर निर्भर करता है। अगर, आप देश के अंदर लेनदेन कर रहे हैं तो रुपे कार्ड सबसे अच्छा विकल्प है। इसकी कम प्रोसेसिंग फीस और तेज लेनदेन गति इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है। दूसरी तरफ आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं या अक्सर विदेश यात्रा करते हैं तो वीजा कार्ड आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।