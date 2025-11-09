रुपे और वीजा कार्ड के अलग-अलग फायदे हैं

रुपे और वीजा कार्ड में क्या है अंतर? जानिए दोनों में से कौनसा सही विकल्प

क्या है खबर?

देश में कैशलेस लेनदेन का चलन बढ़ने के कारण डिजिटल भुगतान में हर साल इजाफा देखने को मिल रहा है। कार्ड के जरिए भुगतान भी कैशलेस मोड में किए जा रहे हैं। जब नया कार्ड चुनने की बात आती है तो लोग रुपे और वीजा कार्ड के बीच उलझ जाते हैं। ऐसे में चुनाव करने से पहले दोनों के बीच का अंतर पता होना जरूरी है। आइए जानते हैं दोनों कार्ड्स में से आपके लिए बेहतर कौन-सा है।